S7 Airlines с 1 ноября откроет прямые рейсы из Владивостока в Магадан

Представитель S7 Airlines в пятницу, 20 сентября, сообщил, что российская авиакомпания с 1 ноября откроет регулярные прямые рейсы из Владивостока(Приморский край)в Магадан(Крайний Север).По его словам, пассажирам предоставят самолеты Airbus A320neo. Время полета — три часа.

Вылет из Владивостока в 04:40 — прилет в Магадан в 09:10 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:25 и приземляется во Владивостоке в 13:05, добавили в S7 Airlines. Билет стоит девять тысяч рублей в одну сторону или от 12 тысяч при покупке билета туда и обратно.

«Полеты будут выполняться по пятницам», — отметили в авиакомпании.