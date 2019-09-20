S7 Airlines с 1 ноября откроет прямые рейсы из Владивостока в Магадан
Представитель S7 Airlines в пятницу, 20 сентября, сообщил, что российская авиакомпания с 1 ноября откроет регулярные прямые рейсы из Владивостока(Приморский край)в Магадан(Крайний Север).По его словам, пассажирам предоставят самолеты Airbus A320neo. Время полета — три часа.
Вылет из Владивостока в 04:40 — прилет в Магадан в 09:10 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:25 и приземляется во Владивостоке в 13:05, добавили в S7 Airlines. Билет стоит девять тысяч рублей в одну сторону или от 12 тысяч при покупке билета туда и обратно.
«Полеты будут выполняться по пятницам», — отметили в авиакомпании.
У S7 тем временем распродажа: следующие три дня билеты отдают по скидке до 50%. Предложение действует на даты с 1 октября 2019 по 31 мая 2020! https://t.co/PjJaqJCRoC— Aviasales.ru (@aviasales) 20 сентября 2019 г.