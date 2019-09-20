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11:58   20 Сентября 2019
Россия

S7 Airlines с 1 ноября откроет прямые рейсы из Владивостока в Магадан

S7 Airlines с 1 ноября откроет прямые рейсы из Владивостока в Магадан

Представитель S7 Airlines в пятницу, 20 сентября, сообщил, что российская авиакомпания с 1 ноября откроет регулярные прямые рейсы из Владивостока(Приморский край)в Магадан(Крайний Север).По его словам, пассажирам предоставят самолеты Airbus A320neo. Время полета  — три часа.

Вылет из Владивостока в 04:40 — прилет в Магадан в 09:10 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:25 и приземляется во Владивостоке в 13:05, добавили в S7 Airlines. Билет стоит девять тысяч рублей в одну сторону или от 12 тысяч при покупке билета туда и обратно.

«Полеты будут выполняться по пятницам»,  — отметили в авиакомпании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#владивосток #рейс #магадан #s7

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