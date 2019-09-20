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12:04   20 Сентября 2019
Россия

ФНС хочет исключить Британию из «белого» списка и добавить в него Израиль и Панаму

ФНС хочет исключить Британию из «белого» списка и добавить в него Израиль и Панаму

Федеральная налоговая служба инициировала изменение «белого» списка стран, которые в полной мере обеспечивают автоматический налоговый обмен с российскими ведомствами. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов 20 сентября.

Так, перечень может покинуть Великобритания и ее острова Гернси, Джерси и Мэн, а Израиль и Панама должны пополнить его. В таком случае в «белом» списке будут числиться 88 юрисдикций, в числе которых 76 государств и 12 территорий.

ФНС хочет исключить Британию из «белого» списка и добавить в него Израиль и Панаму

Напомним, что в марте Королевская налоговая и таможенная служба Британии заявила о прекращении налогового обмена с Россией в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией, который на английском звучит как Common Reporting Standard. Обмен необходимой информацией будет осуществляться по запросу.

В международном обмене финансовыми данными Россия участвует с прошлого года. Так, российская служба предоставляет иностранным коллегам сведения об их налогоплательщиках, а взамен получает информацию о зарубежных счетах россиян.

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Автор: Анна Манц
#британия #израиль #обмен #панама #фнс

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