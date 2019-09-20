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12:03   20 Сентября 2019
Россия

Россиянам объяснили, как выгоднее уходить в отпуск

Россиянам объяснили, как выгоднее уходить в отпуск

Выгоднее всего россиянам брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Государственной Думы 20 сентября, в пятницу. 

Отмечается, что если брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней, то отпускные выплаты приблизятся к зарплате. Вдобавок говорится, что выгодно брать отпуск с захватом выходных, ведь за эти дни россияне также получают выплаты. 

Самое маленькое количество рабочих дней насчитываются в мае и январе. Отдельно сказано, что если отпускной день выпадает на праздник, то его не включают в отпуск и переносят на следующий день последнего дня отпуска. 

Ранее сообщалось, что в России намерены отменить ряд профессиональных праздников в рамках регулярной отмены устаревших нормативно-правовых актов. Речь идет о Дне железнодорожника и Дне воздушного флота. Кроме этого, может быть отменен День радио. Однако Минтранс воздержался от комментариев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #отпуск #общество

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