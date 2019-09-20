Выгоднее всего россиянам брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Государственной Думы 20 сентября, в пятницу.

Отмечается, что если брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней, то отпускные выплаты приблизятся к зарплате. Вдобавок говорится, что выгодно брать отпуск с захватом выходных, ведь за эти дни россияне также получают выплаты.

Самое маленькое количество рабочих дней насчитываются в мае и январе. Отдельно сказано, что если отпускной день выпадает на праздник, то его не включают в отпуск и переносят на следующий день последнего дня отпуска.

Ранее сообщалось, что в России намерены отменить ряд профессиональных праздников в рамках регулярной отмены устаревших нормативно-правовых актов. Речь идет о Дне железнодорожника и Дне воздушного флота. Кроме этого, может быть отменен День радио. Однако Минтранс воздержался от комментариев.