Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу
Якутский «шаман-воин» Александр Габышев, который шел из Якутии в Москву и накануне был задержан в Бурятии, доставлен в якутскую психиатрическую больницу для диагностики. Об этом сообщили в местном Минздраве в пятницу, 20 сентября.
Ранее МВД Бурятии сообщило о задержании жителя Якутии, находившегося в розыске. В чем подозревается мужчина, не уточняется.
В отношении «шамана» проведут экспертные мероприятия. Если у жителя Якутии обнаружат патологии, ему окажут квалифицированную медпомощь, отмечается в пресс-релизе.
«При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — говорится в сообщении.