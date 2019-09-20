Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Якутский «шаман-воин» Александр Габышев, который шел из Якутии в Москву и накануне был задержан в Бурятии, доставлен в якутскую психиатрическую больницу для диагностики. Об этом сообщили в местном Минздраве в пятницу, 20 сентября.

Ранее МВД Бурятии сообщило о задержании жителя Якутии, находившегося в розыске. В чем подозревается мужчина, не уточняется.

В отношении «шамана» проведут экспертные мероприятия. Если у жителя Якутии обнаружат патологии, ему окажут квалифицированную медпомощь, отмечается в пресс-релизе.