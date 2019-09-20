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11:50   20 Сентября 2019
Россия

Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Якутский «шаман-воин» Александр Габышев, который шел из Якутии в Москву и накануне был задержан в Бурятии, доставлен в якутскую психиатрическую больницу для диагностики. Об этом сообщили в местном Минздраве в пятницу, 20 сентября. 

Ранее МВД Бурятии сообщило о задержании жителя Якутии, находившегося в розыске. В чем подозревается мужчина, не уточняется. 

В отношении «шамана» проведут экспертные мероприятия. Если у жителя Якутии обнаружат патологии, ему окажут квалифицированную медпомощь, отмечается в пресс-релизе.

«При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — говорится в сообщении.

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Автор: Арсений Аскольский
#бурятия #шаман

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