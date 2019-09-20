Зенитный ракетный полк С-400 заступил на дежурство на Новой Земле

Зенитные ракетные системы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле в составе полка ПВО Северного флота.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на Новой Земле и оснащенный новыми комплексами ПВО С-400, заступил на боевое дежурство», — сказано в сообщении пресс-службы Северного флота.

На острове Южный, что на Новой Земле, прошла торжественная церемония. Там же был оглашен боевой приказ полку — командир доложил о готовности личного состава к боевому дежурству.

Зенитный ракетный полк ПВО разместили на архипелаге Новая Земля в 2015 году. Полк охранял воздушное пространство российской Арктики, вооруженный ЗРК С-300. После перехода на новые комплексы, зона контролируемого Россией воздушного пространства в Арктике увеличилась.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о планах Министерства обороны организовать в Восточном военном округе смешанную ракетную дивизию и зенитную ракетную бригаду. Такой шаг станет ответом для США, претендующих на контроль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Шойгу отметил, что российская армия до конца 2019 года получит 3400 образцов нового оружия и 1600 образцов модернизированного. Министр уточнил, что воинские части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой на 98,6%, в том числе на 67,8% современным вооружением. В августе глава Минобороны посещал Уралвагонзавод, чтобы проверить робототехнический комплекс тяжелого класса высокой защищенности, сконструированный на базе танка Т-72Б3.