Вице-президент РАН счел бессмыслицей недопуск немецких ученых на конференцию в Туве

Вице-президент Российской Академии Наук Алексей Хохлов назвал бессмысленным решение министерства образования и науки республики Тува не пускать двух немецких ученых-биологов на международную конференцию, которая проходила в Тувинском Госуниверситете.

Об отказе немцам в участии рассказал в своем Facebook сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, участник конференции Андрей Чабовский. По его словам, супруги Микаэль и Аннегрет Штуббе более 20 лет изучают биологический мир Тувы. Они были заявлены в программе конференции в качестве выступающих с докладами. Однако в последний момент из программы их убрали. Чабовский утверждает, что местный Минобранауки дал распоряжение руководству вуза не пускать иностранных ученых согласно приказу федерального министерства.

«Политике Сегодня» не удалось дозвониться до руководства Тувинского Госуниверситета — ни один телефон не отвечал. Не получен ответ и от местного министерства образования.

По словам вице-президента РАН Алексея Хохлова, приказ Минобрнауки РФ, регулирующий взаимодействие с иностранными учеными, хоть и не зарегистрирован в Минюсте, но разослан в регионы. Руководители на местах сами принимают решения.

«Подозреваю, что кто-то решил применить этот закон в ситуации, когда это не имело никакого смысла. Поэтому, безусловно, нельзя успокаиваться на том,что вроде бы приказ не должен исполняться, раз не зарегистрирован в Минюсте. Нужно добиваться его отмены», - прокомментировал академик.

Алексей Хохлов считает сам приказ бессмысленным и устаревшим.

«Приказ совершенно не имеет никакого смысла, такое впечатление, что кто-то вытащил из нафталина документ сталинских времен. В наше время издание таких приказов выглядит совершенно одиозно. Документ касается не только тех, кто работает с секретными сведениями, но вообще всех ученых. В том числе поведения вне работы. А значит, затрагивает конституционные права и свободы граждан», — сказал вице-президент РАН.

Собеседник агентства подчеркнул, что это консолидированная позиция всего научного сообщества. Так, ранее президент РАН Александр Сергеев заявил РИА Новости, что приказ наносит удар по интересам науки, в результате многие зарубежные ученые не захотят приезжать в Россию. Вице-президент Академии наук не исключил, что президиум выступит с заявлением по поводу резонансного документа. Но отменить его в полномочиях только министра Михаила Котюкова.

Согласно приказу министерства науки и высшего образования РФ, руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство. Также требуется указать всех участников мероприятия, в том числе российских. Пользоваться телефонами, компьютерами, фотоаппаратами на таких встречах иностранным учеными разрешено только в случаях, «предусмотренных международными договорами».

Несмотря на отказ ученым из Германии выступить на конференции, статус международной она не утратила. Зарубежную науку, как отмечают участники обсуждения в Facebook под постом Чабовского, представлял ученый из Киргизии. Уведомлял ли он о своем визите местные власти за пять дней, отечественные биологи не уточняют.