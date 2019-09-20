Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио - договора о взаимной помощи США и их союзников в связи с ситуацией в Венесуэле.

По словам Захаровой, обстановка на эту тему тревожная, так как власти США раскручивают тему силового вмешательства и поступают безответственно. Официальный представитель МИД РФ напомнила недавнее заявление Госдепа США о том, что решение внутренних вопросов Венесуэлы связывается с необходимостью активации пакта Рио. Захарова также отметила, что Вашингтон возлагает на правительство Венесуэлы срыв процесса в Осло.

«Более лицемерного заявления придумать просто невозможно», — добавила представитель российского ведомства.

Ранее замглавы Госдепартамента США заявила, что Вашингтон никому не позволит финансово поддерживать Венесуэлу. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительству США необходимо начать диалог и переговоры с представителями страны.