Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио

Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио
Страны Центральной Азии разработают энергостратегию к 2030 году

Страны Центральной Азии разработают энергостратегию к 2030 году

 Угрожавшему взорвать мост в Киеве мужчине грозит арест

Угрожавшему взорвать мост в Киеве мужчине грозит арест

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

 Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям
Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Якутского «шамана-воина» Габышева отправили в психбольницу

Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио

Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио
Страны Центральной Азии разработают энергостратегию к 2030 году

Страны Центральной Азии разработают энергостратегию к 2030 году

 Угрожавшему взорвать мост в Киеве мужчине грозит арест

Угрожавшему взорвать мост в Киеве мужчине грозит арест

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

 Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям
11:43   20 Сентября 2019
Россия

Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио

Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала активацию оборонительного пакта Рио - договора о взаимной помощи США и их союзников в связи с ситуацией в Венесуэле.

По словам Захаровой, обстановка на эту тему тревожная, так как власти США раскручивают тему силового вмешательства и поступают безответственно. Официальный представитель МИД РФ напомнила недавнее заявление Госдепа США о том, что решение внутренних вопросов Венесуэлы связывается с необходимостью активации пакта Рио. Захарова также отметила, что Вашингтон возлагает на правительство Венесуэлы срыв процесса в Осло. 

«Более лицемерного заявления придумать просто невозможно», — добавила представитель российского ведомства.

Ранее замглавы Госдепартамента США заявила, что Вашингтон никому не позволит финансово поддерживать Венесуэлу. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительству США необходимо начать диалог и переговоры с представителями страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #захарова #политика #весь мир #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...