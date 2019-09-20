Путин и Жээнбеков наблюдают за учениями «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин и его коллега из Киргизии Сооронбай Жээнбеков наблюдают за активной фазой стратегических учений «Центр-2019» в Оренбургской области.

Учения проходят на полигоне Донгуз. Отмечается, что Путин с Жээнбековым также посетят выставку вооружения и военной техники. Кроме этого, лидеры стран проведут переговоры.

В 2019 году на учения приехали более 128 тысяч военных из Китая, Пакистана, России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Индии и Узбекистана. Кроме этого, для учений задействованы 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также более 550 летательных аппаратов. Отмечается, что ряд учений пройдет на полигонах стран-участниц «по отдельным планам». Мероприятия завершатся 21 сентября.