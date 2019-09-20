Угрожавшему взорвать мост в Киеве мужчине грозит арест

Киевская прокуратура просит арестовать угрожавшего взорвать мост «Метро» мужчину. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Надежду Максимец.

Ранее в столице Украины мужчина угрожал подорвать мост. Позже он заявил, что хотел таким поступком привлечь внимание, другого умысла у него не было. Дебошир успел несколько раз выстрелить из оружия и сбить полицейский дрон. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Подготовка теракта», хотя взрывчатку у него не нашли.

Ранее глава МВД Украины Арсен Авакаов заявил, что планирует взять задержанного на поруки, писало агентство УНН.

«Прокуратура будет просить для задержанного содержание под стражей», — цитирует агентство его слова.

Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения уже направлено в суд.

Угрожавшего взорвать мост мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, однако его подозревают в хулигантстве и ложном сообщении о минировании. Украинец сдался полиции сам, после чего извинился перед всеми киевлянами «за возникшие неудобства».