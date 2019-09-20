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США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

 Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям
11:33   20 Сентября 2019
Весь мир

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

Вашингтон никому не позволит участвовать в финансовой поддержке Венесуэлы, заявила заместитель главы Государственного департамента Штатов Кэрри Филипетти.

«Не потерпим поддержку диктатуры со стороны какой бы то ни было страны», — сказала она, добавив, что это относится не только к противникам, но и союзникам.

Правительство США расценивает такую инициативу, как «подавление противников», объяснила представитель Госдепа.

Напомним, что американцы в начале года признали лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом республики, потребовав от законного лидера Николаса Мадуро исключить любое силовое сопротивление. Их примеру последовал и ряд других стран.

США никому не позволят финансово помогать Венесуэле

Вашингтон не просто дает денег Гуаидо, который поможет им контролировать страну, но и создает для мира определенное информационное настроение. Что примечательно, в тиражируемых фейках пресса даже не удосуживается подобрать доказательную базу, за счет чего такие «новости» быстро опровергаются.

Так, осуществили вброс, что якобы российская авиакомпания помогает вывозить из Венесуэлы «золото Мадуро». Reuters пошли еще дальше и создали фейк о ЧВК «Вагнер», которая якобы прибыла в страну для помощи правительству. Как указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские инструкторы действительно находятся в Венесуэле. Вот только в их задачи входит только обучение военнослужащих Венесуэлы использованию вооружений.

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Автор: Анна Манц
#сша #финансирование #венесуэла

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