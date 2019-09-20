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11:21   20 Сентября 2019
Россия

Лавров выступит на полях ГА ООН 27 сентября

Лавров выступит на полях ГА ООН 27 сентября

Глава МИД России Сергей Лавров выступит на полях Генассамблеи ООН 27 сентября. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

По ее словам, делегацию от России возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. С трибуны он выступит в пятницу, 27 сентября, отметила Захарова. Кроме того, Сергей Лавров планирует провести встречу с коллегами из Японии, Израиля, Кубы, а также с генсеком ООН и президентами Сербии и Палестины, заявила Мария Захарова. 

Также решается вопрос о проведении встречи Лаврова с вице-президентом Венесуэлы. Ранее сообщалось, что на полях Генассамблеи ООН глава российского внешнеполитического ведомства может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, дата встречи пока не назначена. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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