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11:35   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Страны Центральной Азии разработают энергостратегию к 2030 году

Страны Центральной Азии разработают энергостратегию к 2030 году

Министры энергетики государств-членов «Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)» в пятницу, 20 сентября, в Ташкенте подписали совместную декларацию по разработке и реализации общей энергетической стратегии к 2030 году.

Декларация состоит из десяти пунктов. Документ отражает обязательства стран-членов ЦАРЭС не только выработать общую энергетическую стратегию к 2030 году, но и сотрудничать в достижении доступной и чистой энергии, как основной цели ООН.

Декларацию подписали в преддверии саммита ООН в Нью-Йорке, который состоится 24–25 сентября. Страны-члены ЦАРЭС договорились, что удвоят выработку солнечной и ветровой энергии к 2023 году, а также создадут благоприятную нормативно-правовую базу, чтобы увеличить инвестиций частного сектора в энергетику.

Узбекский министр энергетики Алишер Султанов добавил, что правительства государств-членов ЦАРЭС продемонстрировали огромные амбиции. По его словам, Ташкент рассчитывает на сотрудничество как с другими странами, так и с международными источниками капитала.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #энергетика #ташкент

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