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11:26   20 Сентября 2019
Россия

Умерла российская оперная певица Ирина Богачева

Умерла российская оперная певица Ирина Богачева

Знаменитая оперная певица, народная артистка СССР и заслуженная артистка РФ Ирина Богачева умерла в Санкт-Петербурге на 80 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской консерватории, где певица преподавала с 1980 года.

Богачева пела в Мариинском театре с 1963 года, заведовала кафедрой сольного пения и являлась профессором Санкт-Петербургской консерватории. Она была солисткой «Мариинки» до самой смерти, будучи приглашенной туда выступать еще в студенчестве.

Умерла российская оперная певица Ирина Богачева

Артистка выступала не только в России, но и гастролировала с сольными программами по всему миру. Богачева пела в миланском театре «Ла Скала», Метрополитен-опере в Нью-Йорке, парижской Опере Бастилии и других. На сцене Мариинского театра певица исполняла ведущие партии в операх Римкого-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Верди и так далее. Выдающейся стала ее роль Кармен в опере Бизе «Кармен», а также роль Любаши в «Царской невесте» Римского-Корсакова и партия Амнерис в опере Верди «Аида».

Ранее 25 августа сообщалось о смерти российского режиссера Игоря Хомского, который скончался в ДТП на 42 году жизни.

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Автор: Тимофей Булочкин
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