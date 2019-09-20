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10:51   20 Сентября 2019
Россия

Путин прибыл в Оренбург на учения «Центр-2019»

Путин прибыл в Оренбург на учения «Центр-2019»

Российский лидер Владимир Путин приехал в Оренбургскую область на учения «Центр-2019». 

Учения проходят на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Отмечается, что Путин вместе со своим киргизским коллегой Жээнбековым также посетят выставку вооружения и военной техники. Кроме этого, лидеры стран проведут переговоры. 

В 2019 году на учения приехали более 125 тысяч военных из Китая, Пакистана, России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Индии и Узбекистана. Кроме этого, для учений задействованы 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также более 550 летательных аппаратов. Отмечается, что ряд учений пройдет на полигонах стран-участниц «по отдельным планам». Последний день мероприятия — 21 сентября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #учения #политика #казахстан #общество #центр

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