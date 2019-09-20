Зеленский посмеялся над шутками про Россию и усы Лукашенко

Украинского президента Владимира Зеленского рассмешила шутка про чат, где обыгрывались стереотипы между странами, которую показала студия «Квартал 95» на закрытой части форума YES.

Участниками переписки были Россия, Соединенные Штаты, Украина, Британия, Франция, Китай, КНДР, Республика Корея, также внезапно присоединившийся к ним экс-президент Петр Порошенко, Международный валютный фонд (МВФ) и даже «российские хакеры».

РФ в чате заявляла о желании «аннексировать» часть Великобритании. В ответ страны Европы и США в очередной раз угрожают ей санкциями. Украина просит новый транш, после чего МВФ покидает чат. КНДР «хвастается ракетами», а Порошенко предлагает американской стороне инвестировать в шоколадный бизнес на Украине.

Президент США Дональд Трам обвиняет в чате хакеров из Росси во взломе его аккаунта. Белоруссия сначала не понимаю, что такое селфи и как его делать, после чего в переписке видны& неудачные кадры белорусского лидера Александра Лукашенко, где он крупным планом показывает свои усы.

Позже в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как Зеленский смеется после шутки над Лукашенко.