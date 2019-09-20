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 Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям
11:15   20 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Законный глава Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что республику ждет реальный рост экономики. Об этом он заявил в беседе с испанской версией телеканала RT.

«У нас много возможностей встать на путь роста и развития вопреки агрессии и нападкам [США]», — произнес он.

Вместе с тем, президент признал крах нефтепромышленности, показатели которой упали с 50 миллиардов долларов в год до четырех. По его словам, ситуация остается сложной из-за экономических санкций и преследования со стороны «американской империи».

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

«У нас конфисковали, у нас украли почти $30 млрд. Венесуэла не может открывать или закрывать банковские счета по всему миру, не может оплачивать товары, а теперь нам еще и угрожают полной морской блокадой», — объяснил собеседник телеканала.

Такая ситуация вынудила венесуэльское правительство обратить внимание на политику импортозамещения. Основными приоритетами властей стали обеспечение населения продуктами и лекарствами, а также восстановление нефтяной промышленности.

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Напомним, что 5 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который полностью заблокировал собственность правительства Венесуэлы, находящуюся в юрисдикции США, а также запретил предоставлять ему товары, услуги и деньги.

В январе этого года лидер оппозиционно настроенной Национальной ассамблеи республики Хуан Гуаидо незаконно объявил себя президентом Венесуэлы на время работы временного правительства. Американцы поддержали его шаг, за чем последовало признание и ряда других стран.

Мадуро верит в рост экономики Венесуэлы вопреки американским санкциям

Стоит отметить, что такое поведение Вашингтона очевидно, ведь от него исходит поддержка Гуаидо не только в финансовой плоскости, но и в информационной. Так, в западной прессе постоянно появляются фейк-ньюз, которые не имеют за собой доказательной базы.

Например, таким сообщением оказался вброс о якобы вывозе «золота Мадуро» с помощью российской авиакомпании. Не меньшим бредом стал фейк о прибытии в страну ЧВК «Вагнер», как сообщали Reuters. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на то, что в Венесуэле присутствуют российские инструктора. Однако они лишь обучают венесуэльскую армию использованию вооружений.

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Автор: Анна Манц
#сша #венесуэла #мадуро #нефтяная промышленность

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