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10:50   20 Сентября 2019
Россия

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии. В проекте закона сообщается, что так называемый срок дожития составит 258 месяцев, а не 252, как сейчас.

Указывается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается на будущий год. Если законопроект будет принят, то его действие начнется с нового года. 

Ранее Минтруд сообщил, что, согласно методике, в 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии составит 263 месяца. Позже решено установить срок в 258 месяцев, это связано с недопущением резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты пенсии.  

Ранее Госдума одобрила закон об освобождении от налогов пострадавших в ЧС, разработка которого велась по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #путин #экономика #пенсии

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