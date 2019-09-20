Госдума рассмотрит законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии. В проекте закона сообщается, что так называемый срок дожития составит 258 месяцев, а не 252, как сейчас.

Указывается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается на будущий год. Если законопроект будет принят, то его действие начнется с нового года.

Ранее Минтруд сообщил, что, согласно методике, в 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии составит 263 месяца. Позже решено установить срок в 258 месяцев, это связано с недопущением резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты пенсии.

Ранее Госдума одобрила закон об освобождении от налогов пострадавших в ЧС, разработка которого велась по поручению президента РФ Владимира Путина.