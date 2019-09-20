Пострадавшие от паводка жители Владивостока получили компенсации

Пострадавшие от паводка в августе жители Владивостока получили 4,5 миллиона рублей компенсаций. Об этом 20 сентября сообщает мэрия.

Ранее из-за начавшихся в Приморье сильных ливней во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Подтопленными оказались дороги, жилые дома, пригородные территории. Кроме этого, наводнение встречалось и в других районах региона. Известно, что в 17 муниципальных образованиях от наводнения пострадали 47 населенных пунктов, более 1250 домов, а также более семи тысяч приусадебных участков. Паводки также испортили 17 социально значимых объектов. Среди людей пострадали более 11 тысяч человек. Спецслужбы эвакуировали более 300 человек.

На данный момент вода уже сошла, во все населенные пункты восстановлен проезд. Как сообщает мэрия, на получение компенсаций поступило более 845 заявлений.

«На сегодняшний день рассмотрены все 846 заявления от пострадавших. По 302 заявлениям уже произвели выплаты. На компенсацию ущерба жителям Владивостока уже направлено 4 миллиона 518 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Власти также отметили, что если по заявлению на получение компенсации принято положительное решение, то деньги перечисляют максимально быстро.