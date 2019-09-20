Представление ГП о смягчении наказания Устинову поступило в Мосгорсуд

Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры РФ о смягчении наказания актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года за вывих плеча у росгвардейца на незаконном митинге. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова в пятницу, 20 сентября.

Дата заседания, на котором решат вопрос смягчения наказания, пока не назначена. В пятницу станет известно, отпустят ли Устинова на свободу до рассмотрения апелляции. Об этом просили и ГП, и защита актера.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю власти во время несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Суд не приобщил к делу видеоматериалы с задержанием Устинова, предоставленные стороной защиты

В Гепрокуратуре приговор Павлу Устинову сочли «чрезмерно суровым». Ведомство попросило назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов оценил приговор Устинова, отметив, что ему стоит дать «максимум год условно», отметив, что «перевел» бы срок Устинова на Владислава Синицу, получившего пять лет колонии за пост в Twitter с призывом убивать детей силовиков.