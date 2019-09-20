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10:38   20 Сентября 2019
Россия

Стоимость «легковушек» выросла почти на 80 процентов с 2014 года

Стоимость «легковушек» выросла почти на 80 процентов с 2014 года

Стоимость легковых автомобилей в России выросла на 76 процентов за последние пять лет, заявили эксперты аналитического агентства «Автостат» 20 сентября.

Отмечается, что специалисты организации провели исследование автомобильного рынка и основных курсов валют с сентября 2014 года по тот же месяц текущего года. Самый активный рост цен на машины наблюдался в конце 2014 — начале 2015 годов, а также в первых половинах 2016-го и 2017-го годов.

«За это время рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам», — заключили в агентстве.

Эксперты прогнозируют, что такая тенденция сохранится, однако зависеть будет уже от других факторов. В частности, наибольшее влияние окажет инфляция, «которая никуда не исчезает». При этом, как указано в публикации, резкого скачка цен не будет.

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Автор: Анна Манц
#автомобиль #стоимость

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