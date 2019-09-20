Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН

Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии. Об этом сообщает ведомство.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой женщины в форме сотрудниц федеральной службы исполнения наказаний раздевают коллег-мужчин, а затем снова и одевают. В описании ролика сказано, что на видеозапись попали представители колонии-поселения №14 Красноярского края. Скорее всего, действие происходило на корпоративной вечеринке.

Сейчас руководство проводит проверку по факту появления записи в интернете. В ведомстве уже отметили, что корпоратив проходил не на территории колонии, а в поселке Тамтачет в местном клубе. Врио начальника КП-14 временно отстранили от работы на время проведения проверки, сообщает ФСИН по Красноярску.