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10:23   20 Сентября 2019
Россия

Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН

Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН

Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии. Об этом сообщает ведомство.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой женщины в форме сотрудниц федеральной службы исполнения наказаний раздевают коллег-мужчин, а затем снова и одевают. В описании ролика сказано, что на видеозапись попали представители колонии-поселения №14 Красноярского края. Скорее всего, действие происходило на корпоративной вечеринке. 

Сейчас руководство проводит проверку по факту появления записи в интернете. В ведомстве уже отметили, что корпоратив проходил не на территории колонии, а в поселке Тамтачет в местном клубе. Врио начальника КП-14 временно отстранили от работы на время проведения проверки, сообщает ФСИН по Красноярску.   

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #видео #чп #красноярск #фсин #колония-поселение

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