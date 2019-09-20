Киев с начала 2019 года запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из России

Украина запретила ввозить более 1800 книг с России с начала текущего года. Об этом 20 сентября информирует Госкомтелерадио.

Ранее агентство УНН сделало запрос по поводу ввоза книг из России. Госкомтелерадио в пятницу опубликовало ответ.

«В течение 2019 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», — информирует ведомство.

Известно, что более 90 отказов сделаны после отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио, который анализировал и дал собственную оценку издательской продукции. Что касается 1779 отказов, они были связаны с тем, что субъекты хозяйствования представляли не полный объем документов, либо в этих документах были найдены недостоверные данные.

Три года назад бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий доступ на украинский рынок печатной продукции из России «антиукраинского содержания». По мнению властей, таким образом удастся стимулировать украинский рынок печатной продукции. Например, станет больше именно украинских книг. Чтобы в страну разрешили ввозить российскую печатную продукцию, требуется одобрение Госкомтелерадио.