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Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

 Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября

 Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине
10:10   20 Сентября 2019
Весь мир

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября, сообщает пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

По словам Нагдалян, в рамках встречи продолжатся переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Встреча пройдет в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где состоится 74-я сессия Генассамблеи ООН. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится при посредничестве Минской группы ОБСЕ, отмечает Анна Нагдалян. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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