Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября, сообщает пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

По словам Нагдалян, в рамках встречи продолжатся переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Встреча пройдет в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где состоится 74-я сессия Генассамблеи ООН. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится при посредничестве Минской группы ОБСЕ, отмечает Анна Нагдалян.