Текслер официально возглавил Челябинскую область, а правительство региона сложило полномочия

Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинского края 20 сентября, сообщили в его пресс-службе.

Торжественная церемония состоялась в государственном академическом театре драмы имени Орлова. На событии присутствовал глава министерства энергетики Александр Новак, который напомнил о большой ответственности главы региона.

«Вы труженик, умеете достигать цели и с вашей командой, уверен, достигните всего вами намеченного», — добавил министр.

Также участвовал в мероприятии и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он поделал слушать людей и заботиться о каждом городе региона.

«Есть конкуренция между Челябинском и Екатеринбургом, но оба города должны развиваться», — заметил он.

Вместе с тем, правительство Челябинской области ушло в отставку. Чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности, пока не сформируют новый региональный Кабинет министров.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Согласно данным областного избиркома, Текслера выбрали почти 70 процентов избирателей.