Российский президент Владимир Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме в начале октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, общение Путина с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо может состояться в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Форум стартует в российской столице 2 октября, завершится 5 октября.

Ранее Владимир Путин прибыл в Оренбург, где посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019».