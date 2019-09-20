Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме
Российский президент Владимир Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме в начале октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, общение Путина с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо может состояться в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Форум стартует в российской столице 2 октября, завершится 5 октября.
Ранее Владимир Путин прибыл в Оренбург, где посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019».