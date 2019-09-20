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Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме

Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме

 Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за африканской чумы свиней

Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за африканской чумы свиней
Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

 Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

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9:49   20 Сентября 2019
Россия

Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме

Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме

Российский президент Владимир Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме в начале октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, общение Путина с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо может состояться в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Форум стартует в российской столице 2 октября, завершится 5 октября. 

Ранее Владимир Путин прибыл в Оренбург, где посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

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