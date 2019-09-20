Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине
Голливудский актер Микки Рурк поделился, что хочет обрести вечный покой на Украине, сообщило издание Сегодня.ua 20 сентября.
«Я говорил Диме [Корнейчуку, близкому другу и помощнику]: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — сказал он.
Актер имеет в виду кладбище в селе Загорцы Хмельницкой области. Стоит отметить, что любителю пластических операций 17 сентября исполнилось 76 лет.
На этот счет вспоминаются строки из стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко:
«Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій».
На русский язык можно перевести как:
«Как умру, похороните
Меня в могиле
Среди степи широкой
На Украине милой».