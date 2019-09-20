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 Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине
10:03   20 Сентября 2019
Весь мир

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

Голливудский актер Микки Рурк поделился, что хочет обрести вечный покой на Украине, сообщило издание Сегодня.ua 20 сентября.

«Я говорил Диме [Корнейчуку, близкому другу и помощнику]: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — сказал он.

Актер имеет в виду кладбище в селе Загорцы Хмельницкой области. Стоит отметить, что любителю пластических операций 17 сентября исполнилось 76 лет.

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

На этот счет вспоминаются строки из стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко:

«Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій».

На русский язык можно перевести как:

«Как умру, похороните

Меня в могиле

Среди степи широкой

На Украине милой».

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Автор: Анна Манц
#украина #похороны #рурк

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