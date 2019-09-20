Саммит ООН по климату посетит делегация из России. Свою позицию Россия обозначит в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Как сообщил министр природы РФ Дмитрий Кобылкин, российской делегации предстоит обозначить позицию РФ на тему Парижского соглашения по климату в рамках саммита ООН по мерам безопасности в области изменения климата. Он также отметил, что ратификация соглашения идет по плану, документ находится в российском правительстве и никаких задержек нет.

Ожидается, что российскую делегацию в Нью-Йорке возглавит вице-премьер Алексей Гордеев, также на саммите появится замминистра природы РФ Мурад Керимов.