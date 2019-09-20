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Путин может встретиться с генсеком ОПЕК на московском форуме

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 Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за африканской чумы свиней

Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за африканской чумы свиней
Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

 Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 23 сентября

 Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине
9:33   20 Сентября 2019
Россия

Саммит ООН по климату посетит делегация из России

Саммит ООН по климату посетит делегация из России

Саммит ООН по климату посетит делегация из России. Свою позицию Россия обозначит в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Как сообщил министр природы РФ Дмитрий Кобылкин, российской делегации предстоит обозначить позицию РФ на тему Парижского соглашения по климату в рамках саммита ООН по мерам безопасности в области изменения климата. Он также отметил, что ратификация соглашения идет по плану, документ находится в российском правительстве и никаких задержек нет. 

Ожидается, что российскую делегацию в Нью-Йорке возглавит вице-премьер Алексей Гордеев, также на саммите появится замминистра природы РФ Мурад Керимов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #оон #политика

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