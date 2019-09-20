Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за африканской чумы свиней

Новый очаг африканской чумы свиней возник в муниципальных образованиях Северное и Новоспасск Архаринского района Амурской области, сообщили в районной администрации 20 сентября. В связи с этим, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что в этим районе расположен Хинганский заповедник, в котором находятся тигры Павлик и Елена. В частности, хищники охотятся на диких кабанов, которые также подвержены вирусу. На данный момент заражение АЧС наблюдается только среди домашнего скота.

Напомним, что в конце августа уже вводили режим ЧС по той же причине, тогда АЧС был зарегистрирован в Приамурье впервые. Карантин сняли уже 9 сентября, ликвидировав более 11 тысяч животных. Примечательно, что процедура проходит бескровно: делается смертельная инъекция, после чего тушки сжигают, а золу дезинфицируют. Свиноводам выплатили почти 58 миллионов рублей компенсации.

Африканская чума свиней — заразный вирус, который относится к категории особо опасных. Он не вреден для человека, однако наносит масштабный ущерб сельскохозяйственному сектору. Дело в том, что болезнь не поддается лечению, даже вакцинация не способна защитить животных. Поэтому борьба с ней проходит жесткими методами.