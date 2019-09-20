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9:23   20 Сентября 2019
Россия

Сервисы госуслуг и онлайн-образования стали самыми популярными у граждан России

Сервисы госуслуг и онлайн-образования стали самыми популярными у граждан России

Сервисы госуслуг и онлайн-образования стали самыми популярными у россиян, таковы итоги опроса, который провели эксперты Института развития интернета и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Так, около 35 процентов респондентов заявили, что получение госуслуг является самым необходимым сервисом. 29 процентов опрошенных назвали сервис онлайн-продажи и доставки медикаментов, но при этом в РФ пока законодательно запрещено дистанционно продавать лекарства. 26 процентов заявили, что самым необходимым является сервис дистанционного образования. 

Также в качестве необходимых сервисов россияне называли интернет-ресурсы для граждан с ограниченными возможностями здоровья, онлайн-доступ к своей медицинской карте, онлайн-работа и телемедицина. Меньше всего россиян интересуют маркетплейсы, работа нотариусов, а также сервисы для самозанятых. 

В опросе поучаствовало более 1200 граждан России, он проводился с 9 по 18 сентября.

Ранее результаты опроса показали, что россияне считают лучшей мотивацией для работы премии и бонусы от руководства. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #опрос россиян

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