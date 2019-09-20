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9:20   20 Сентября 2019
Россия

Минприроды рассказало, сколько стоят природные ресурсы России

Минприроды рассказало, сколько стоят природные ресурсы России

Министерство природных ресурсов и экологии оценило общую стоимость леса, вод и диких животных, сообщил портал РБК 20 сентября. Их общая стоимость достигает почти шести триллионов.

Самым дорогим оказался лес — пять с половиной триллиона рублей. В общую оценку стоимости лесного массива вошли 23 вида дерева. В первую тройку рекордсменов по цене вошли запасы лиственницы примерно на 1,3 триллиона, сосны на 1,19 триллиона и березы на один триллион.

Минприроды рассказало, сколько стоят природные ресурсы России

После идут подземные и поверхностные воды России, которые эксперты оценили в 486 миллиардов рублей.

Ресурсы животного мира с показателем 640,6 миллиона рублей закрывают список. Сюда вошли только охотничьи виды, добыча которых ограничена законом. Так, самыми дорогими оказались зубробизоны, которые представляют собой гибрид зубра, бизона и домашнего скота. Их оценили в 379, 6 миллиона. Лоси потянули на 85,6 миллиона, а соболи — на 22,6 миллиона.

Минприроды рассказало, сколько стоят природные ресурсы России

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Автор: Анна Манц
#лес #животные #вода #минприроды #природные ресурсы

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