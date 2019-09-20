Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевского городского совета. Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Инцидент произошел в тот момент, когда депутат общался с правоохранителями на улице. К нему подошел неизвестный мужчина с кирпичом в руках и ударил по голове. Вскоре преступника задержали, сейчас он находится в полиции.

В полиции рассказали, что некоторое время назад этот депутат заявил в полицию о незаконной стройке на Железнодорожной улице Киева. Сейчас полиция не может дать правовую квалификацию инциденту, так как депутат пока не получил справку о характере травм и своем состоянии здоровья.