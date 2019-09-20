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9:02   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета

Неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевского городского совета. Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Инцидент произошел в тот момент, когда депутат общался с правоохранителями на улице. К нему подошел неизвестный мужчина с кирпичом в руках и ударил по голове. Вскоре преступника задержали, сейчас он находится в полиции. 

В полиции рассказали, что некоторое время назад этот депутат заявил в полицию о незаконной стройке на Железнодорожной улице Киева. Сейчас полиция не может дать правовую квалификацию инциденту, так как депутат пока не получил справку о характере травм и своем состоянии здоровья.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #киев #чп

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