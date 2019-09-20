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8:42   20 Сентября 2019
Россия

Первый претендент на покупку нового iPhone в Москве озвучил цену за место в очереди

Первый претендент на покупку нового iPhone в Москве озвучил цену за место в очереди

Первый претендент на покупку нового iPhone в Москве озвучил цену за место в очереди, которое он продает желающим приобрести новинку от Apple. По словам молодого человека по имени Алексей, сам он не планирует приобретать телефон, но продаст свое место за 30 тысяч рублей. 

Компания Apple анонсировала выход новинок 10 сентября, предзаказ стартовал еще 18 сентября, но в пятницу, 20 сентября, продажи начнутся в крупнейших торговых сетях России и во всем мире. В магазины еще несколько дней назад прибыли новые смартфоны  iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самой дорогой новинкой стал iPhone 11 Pro Max. За объем памяти в 512 ГБ покупателю предстоит заплатить более 131 тысячи рублей. 

Покупку можно оформить в интернет-магазинах, но старт продаж традиционно обходится с очередями на новинки. Ранее российские ритейлеры заявили, что запаслись большим количеством новых iPhone и очередей на покупку не будет. Также выяснилось, что в России цена на iPhone 11 оказалась самой высокой в мире.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #apple #iphone

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