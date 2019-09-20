Роскачество проверяет детское яблочное пюре на наличие пестицидов. В сообщении ведомства говорится, что в ходе проверки в детском питании нашли их небольшое количество.

Ведомство провело проверку 24 самых популярных торговых марок, которые занимаются изготовлением детского яблочного пюре. В список попали не только производители из РФ, но и из Польши, Чехии, Сербии, Латвии и Белоруссии. Проверялись 32 показателя качества пюре, а также около 150 показателей по безопасности. Пюре проверят на наличие пищевых красителей и различных примесей. Кроме того, оценят качество измельченности яблок. В исследовании принимают участие яблочные пюре стоимостью от 13 до 105 рублей за баночку.

В результате исследования в восьми из 24-х упаковок найдены следы пестицидов, в двух упаковках - следы акарицидного препарата, который используют для борьбы с клещами, еще в семи нашли малое количество средства, используемого для уничтожения плесени.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как правильно читать этикетки товаров. Также ведомство выпустило рекомендации, как правильно жарить картофель, чтобы снизить в нем количество акриламида.