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Роструд назвал регионы с вакансиями с наиболее высокой зарплатой

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7:53   20 Сентября 2019
Весь мир

Роструд назвал регионы с вакансиями с наиболее высокой зарплатой

Роструд назвал регионы с вакансиями с наиболее высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг по числу ваканский с зарплатой от 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Роструд.

В Красноярском крае наибольшие число предложений наблюдается в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В свою очередь в столице и Петербурге наиболее оплачиваемыми являются вакансии в сфере ИТ, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта.

При этом в Якутии наиболее высокие зарплаты представлены в сферах добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в Ямало-Ненецком автономном округе - в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности, в Югре - добывающей промышленности, строительстве и транспорте.

Общероссийская база вакансий «Работа в России» является общероссийской государственной информационной системой, в которой содержатся данные о трудоустройстве.

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Автор: Олег Королев

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