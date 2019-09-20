Роструд назвал регионы с вакансиями с наиболее высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг по числу ваканский с зарплатой от 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Роструд.

В Красноярском крае наибольшие число предложений наблюдается в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В свою очередь в столице и Петербурге наиболее оплачиваемыми являются вакансии в сфере ИТ, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта.

При этом в Якутии наиболее высокие зарплаты представлены в сферах добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в Ямало-Ненецком автономном округе - в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности, в Югре - добывающей промышленности, строительстве и транспорте.

Общероссийская база вакансий «Работа в России» является общероссийской государственной информационной системой, в которой содержатся данные о трудоустройстве.