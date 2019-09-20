Ряд профессиональных праздников отменят в России

Ряд профессиональных праздников отменят в рамках регулярной отмены устаревших нормативно-правовых актов, сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, могут быть признаны утратившими силу постановления Совнаркома СССР о введении Дня железнодорожника и Дня воздушного флота (1933 год), а также постановление Совмина СССР 1967 года о праздновании Дня радио.

Минтранс воздержался от комментариев. В Минкомсвязи заявили, что поручение прорабатывается, и отметили, что День радио включен в общий список актов СССР и РСФСР, которых отмена не должна коснуться.

Ранее Минюст РФ сообщил, что с 1 февраля следующего года могут признать утратившими силу более двадцати тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых за время существования Советского Союза. Вице-премьер Константин Чуйченко заявил, что данные акты подпадут под масштабную ревизию законов - «регулярную гильотину». Конкретный список отменяемых правовых актов будет подготовлен к 15 ноября.