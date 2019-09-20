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Задержанные северокорейские суда доставлены пограничниками в Находку

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6:59   20 Сентября 2019
Россия

Задержанные северокорейские суда доставлены пограничниками в Находку

Задержанные северокорейские суда доставлены пограничниками в Находку

Задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых совершил нападение на российских пограничников в Японском море, прибыл в Находку. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что на данный момент суда находятся на рейде. Северокорейские рыбаки останутся на борту.

Ожидается, что к задержанным должен прийти генконсул КНДР во Владивостоке и сотрудники следственного комитета. Следственные действия и проверки будут проходить на судах.

В минувший вторник экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу в Японском море. Ранения получили четверо пограничников. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Задержаны две шхуты, 11 мотоботов, а также 161 северокорейский гражданин.

Пострадавшие есть среди иностранце, которым оказана нужная помощь. Пограничники госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

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Автор: Олег Королев
#задержание #кндр #находка #пограничники

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