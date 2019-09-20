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Боевики в сирийском Идлибе блокируют работу гуманитарного коридора

Боевики в сирийском Идлибе блокируют работу гуманитарного коридора

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6:31   20 Сентября 2019
Весь мир

Боевики в сирийском Идлибе блокируют работу гуманитарного коридора

Боевики в сирийском Идлибе блокируют работу гуманитарного коридора

Боевики антиправительственных группировок в сирийской провинции Идлиб не пропускают местных жителей на подконтрольные правительству территории, сообщил РИА «Новости» бригадный генерал армии Сирии Набиль Абдулла.

По его словам, большое число людей желают покинуть Идлиб, однако находящиеся там террористические группировки блокируют работу гуманитарного коридора. Абдулла рассказал, что ведущие к пункту пропуска «Абу-эд-Духур» дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать - по сути, используя их как живой щит.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Андрей Харламов сообщил, что пункт пропуска ропуска полностью готов к работе. На месте развернут медпункт, организованы автобусы для доставки вынужденных переселенцев. Также ЦПВС подготовил более трех тонн гумпомощи нуждающимся.

Представитель центра сообщил, что договоренность о возобновлении работы коридора была достигнута, но в последний момент боевики отказались выпускать мирных жителей.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #боевики

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