Пять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Шестеро человек получили ранения при стрельбе в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом сообщает американский телеканал Fox.
О числе погибших не сообщается. Службы «скорой помощи» и полиции прибыли на место инцидента.
Телеканал NBC сообщает, что все раненные доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что на место инцидента вызваны сотрудники убойного отдела полиции.
В свою очередь телеканал ABC сообщает, что в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали.
BREAKING UPDATE: police confirm 1 adult male dead, 5 other adults injured (at least 1 critical) following shooting in outside courtyard along 1300 block of Columbia Rd in NW DC. Possible drive by. 1 woman among the injured. @ABC7News pic.twitter.com/cI29P2SNfk— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019