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 Пять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Пять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
6:11   20 Сентября 2019
Весь мир

Пять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Пять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Шестеро человек получили ранения при стрельбе в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом сообщает американский телеканал Fox.

О числе погибших не сообщается. Службы «скорой помощи» и полиции прибыли на место инцидента.

Телеканал NBC сообщает, что все раненные доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что на место инцидента вызваны сотрудники убойного отдела полиции.

В свою очередь телеканал ABC сообщает, что в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали.

 

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Автор: Олег Королев
#стрельба #вашингтон

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