Шестеро человек получили ранения при стрельбе в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом сообщает американский телеканал Fox.

О числе погибших не сообщается. Службы «скорой помощи» и полиции прибыли на место инцидента.

Телеканал NBC сообщает, что все раненные доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что на место инцидента вызваны сотрудники убойного отдела полиции.

В свою очередь телеканал ABC сообщает, что в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали.