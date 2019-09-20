Представитель ОДК рассказали о планах выпуска новейших двигателей ПД-35

Российская Объединенная двигателестроительная корпорация планирует синхронизировать выход на рынок двигателя ПД-35 с выходом российско-китайского самолета CR929. Об этом сообщил представитель ОДК (входит в «Ростех») на полях международной авиационной выставки в Пекине.

Собеседник РИА «Новости» сообщил, что одним из направлений сотрудничества с Китаем является создание перспективного двигателя широкофюзеляжного самолета CR929. По его словам, данный проект российской стороне интересен, поскольку ранее такого двигателя реализовано не было.

Представитель ОДК отметил, что для российских инженеров создание данного двигателя является вызовом - сделать его не хуже или даже лучше, чем у конкурентов. Также он сообщил, что программа ПД-35 предполагает разработку и освоение целого ряда перспективных материалов и технологий.

Собеседник агентства рассказал, что выход двигателя на рынок будет синхронизирован с выходом самолета CR929. По его словам, будет сделано все, чтобы к моменту готовности самолета был бы уже готовый двигатель.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. Создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей.