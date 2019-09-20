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Президент Бразилии представит в ООН объективные данные о пожарах в Амазонии

Президент Бразилии представит в ООН объективные данные о пожарах в Амазонии

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5:35   20 Сентября 2019
Весь мир

Президент Бразилии представит в ООН объективные данные о пожарах в Амазонии

Президент Бразилии представит в ООН объективные данные о пожарах в Амазонии

Бразилия на заседании Генассамблеи ООН представит объективные сведения о ситуации с лесными пожарами в Амазонии, сообщил президент страны Жаир Болсонару.

По его словам, в следующий вторник в Нью-Йорке он выступит с объективной информацией, которая качественно отличается от заявлений других президентом.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются уже более месяца. Пройденная огнем площадь на 82 процента на данный момент больше, чем за весь прошлый год.

Болсонару ранее вступил в заочный спор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в преследовании личных целей в политике и «колониальной ментальности». Поводом для этого стало предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите «Большой семерки». После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств соглашений по климату.

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Автор: Олег Королев
#лесные пожары #амазонка #болсонару

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