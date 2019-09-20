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 Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведки на Трампа

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 Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

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Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

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 Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведки на Трампа

Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведки на Трампа
5:04   20 Сентября 2019
Весь мир

Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведки на Трампа

Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведки на Трампа

Администрация президента США не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что американский лидер Дональд Трамп якобы выдал секретные сведения в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров. Об этом пишет издание Politico.

Несколько свидетелей, которые присутствовали на секретном совещании, где инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон рассказывал о поданной жалобе. Исполняющий обязанности главы национальной разведки Джозеф Магуайр отказался предоставлять детали жалобы законодателям.

Председатель комитета по разведке Адам Шифф пригрозил Белому дому судом, если детали жалобы не будут раскрыты Конгрессу США.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что некий сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о «тревожной» беседе Трампа с иностранным лидером.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп

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