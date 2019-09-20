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4:45   20 Сентября 2019
Весь мир

Цукерберг встретился с Трампом на фоне обвинений против Facebook

Цукерберг встретился с Трампом на фоне обвинений против Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг встретился с американским президентом Дональдом Трампом на фоне обвинений в отношении технологической компании компании. Об этом сообщает Axios.

Издание со ссылкой на пресс-службу Facebook сообщает, что Цукерберг находится в Вашингтоне, где встречается с политиками, чтобы выслушать их опасения и поговорить о будущем регулировании интернета.

Отмечается, что глава Facebook провел в Белом доме «хорошую, конструктивную» встречу с Трампом.

В четверг Цукерберг поучаствовал в закрытых встречах в Конгрессе США.

Накануне юридический комитет палаты представителей конгресса запросил документы и записи общения руководства четырех крупнейших американских технологических компаний в рамках антимонопольного расследования. Запрос юридического комитета был направлен компаниям Facebook, Amazon, Google и Apple.

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Автор: Олег Королев
#facebook #цукерберг

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