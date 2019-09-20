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 Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР
Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

 Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ
РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

 «Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу
4:03   20 Сентября 2019
Весь мир

РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

Россия видит тревожные признаки начала медийной кампании в США по подготовке почвы для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» министр отметил, что Вашингтон также начал реализовывать планы размещения оружия в космосе, отвергая предложения ввести универсальный мораторий на такую деятельность.

По словам Лаврова, ревизионизм США проявляется ярко в сфере стратегической стабильности. Так, торпедирование Договора по ПРО и ДРСМД создает риски разрушения всей архитектуры договоров в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Он отметил, что также неясны перспективы ДСНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021.

Среди других примеров ревизионизма Лавров упомянул выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отказ американской стороны от выполнения единогласных решений СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию.

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Автор: Олег Королев
#сша #лавров #двзяи

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