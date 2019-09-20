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 «Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу
3:21   20 Сентября 2019
Весь мир

«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

Украине стоит продолжить подготовку к прекращению Россией транзита газа с 1 января, поскольку переговоры о заключении нового контракта так и не начались. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В четверг в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних консультаций между делегациями России, Украины и Европейской комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта.

На своей странице в Facebook Витренко по итогам встречи написал, что до переговоров дело так и не дошло - российская сторона не принимает «совместную позицию» европейской и украинской стороны о том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может способствовать обсуждению нового контракта.

Витренко заявил, что время завершения контракта истекает, а переговоры так и не начались. Он заявил, что Киеву нужно продолжаться готовиться к прекращению транзита, а также не делать трехсторонние консультации поводом для оправдания строительства «Северного потока-2».

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Автор: Олег Королев
#газ #нафтогаз украины

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