«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

Украине стоит продолжить подготовку к прекращению Россией транзита газа с 1 января, поскольку переговоры о заключении нового контракта так и не начались. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В четверг в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних консультаций между делегациями России, Украины и Европейской комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта.

На своей странице в Facebook Витренко по итогам встречи написал, что до переговоров дело так и не дошло - российская сторона не принимает «совместную позицию» европейской и украинской стороны о том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может способствовать обсуждению нового контракта.

Витренко заявил, что время завершения контракта истекает, а переговоры так и не начались. Он заявил, что Киеву нужно продолжаться готовиться к прекращению транзита, а также не делать трехсторонние консультации поводом для оправдания строительства «Северного потока-2».