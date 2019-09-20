Арабская коалиция проводит военную операцию на севере Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала военную операцию в Йемене. Об этом сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

По его словам, коалиция начала операцию на севере Ходейды против намеченных военных целей. Аль-Малики призвал мирных граждан избегать данных объектов.

Ранее он заявил, что йеменские повстанцы-хуситы попытались совершить теракт в Красном море, используя заминированную лодку на дистанционном управлении, которая вышла из порта Ходейды.

В свою очередь хуситы заявили, что коалиция в нарушение мирных соглашений, заключенных в декабре минувшего года в Швеции, нанесли четыре авиаудара по одному из районов Ходейды. Они опровергли заявления коалиции о попытках совершения атак на море. Подчеркивается, что это невозможно из-за пребывания в порту наблюдателей ООН и обыске всех выходящих из порта кораблей.

Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается уже пять лет. Официальное правительство с марта 2015 года поддерживается коалицией арабских стран.