Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

 Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР
Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

 Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ
РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

 «Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу
Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

 Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР
Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

 Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ
РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

РФ обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ, заявил Лавров

 «Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу

«Нафтогаз» отрицательно оценил итоги консультаций с Россией по газу
2:48   20 Сентября 2019
Весь мир

Арабская коалиция проводит военную операцию на севере Йемена

Арабская коалиция проводит военную операцию на севере Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала военную операцию в Йемене. Об этом сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

По его словам, коалиция начала операцию на севере Ходейды против намеченных военных целей. Аль-Малики призвал мирных граждан избегать данных объектов.

Ранее он заявил, что йеменские повстанцы-хуситы попытались совершить теракт в Красном море, используя заминированную лодку на дистанционном управлении, которая вышла из порта Ходейды.

В свою очередь хуситы заявили, что коалиция в нарушение мирных соглашений, заключенных в декабре минувшего года в Швеции, нанесли четыре авиаудара по одному из районов Ходейды. Они опровергли заявления коалиции о попытках совершения атак на море. Подчеркивается, что это невозможно из-за пребывания в порту наблюдателей ООН и обыске всех выходящих из порта кораблей.

Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается уже пять лет. Официальное правительство с марта 2015 года поддерживается коалицией арабских стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #йемен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...