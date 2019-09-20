Прокуратура Венесуэлы опубликовала фото Гуаидо с членами наркокартеля

Венесуэльский генпрокурор Тарек Уильям Сааб опубликовал новые фото спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos.

Во время пресс-конференции он сообщил, что на фотографии представлен колумбиец, известный по прозвищу Менор (Младший). По его словам, соратники по военизированной группировке наркоторговцев Los Rastrojos пытались его выследить, но не смогли и убили его родных. Следователи считают, что их целью было стремление заставить молчать о связях Гуаидо с группировкой.

В числе новый фото, распространенных прокуратурой Венесуэлы, есть изображения, где Гуаидо обнимается с предполагаемым лидером подразделений картеря, ответственных за позищение людей на территории венесуэльского штата Тачира. На другом фото главарь сидит за рулем машины, везущей Гуаидо.

Венесуэльская прокуратора проводит расследование событий 23 февраля. По версии обвинителей, он имел преступный сговор Хуана Гуаидо с членами военизированной банды наркоторговцев Los Rastrojos с целью незаконного пересечения границы.

Гуаидо ранее заявил, что снимки, которые изначально опубликовала испанская газета Pais, были сделаны во время благотворительного концерта в Кукуте, Боливия. По его словам, он пробрался туда вопреки запрету на выезд, чтобы получить гуманитарную помощь для венесуэльцев. Также спикер Нацассамблеи заявил, что не знает людей, которые пожелали с ним сделать фото.