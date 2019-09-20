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 Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго

Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго
Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

 Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР
Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

 Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ
Прокуратура Венесуэлы опубликовала фото Гуаидо с членами наркокартеля

Прокуратура Венесуэлы опубликовала фото Гуаидо с членами наркокартеля

 Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго

Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго
2:15   20 Сентября 2019
Весь мир

Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго

Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго

Около трех десятков человек погибли при атаке на лагерь вынужденных переселенцев Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН о стабилизации в ДРК.

Отмечается, что серия нападений в север-овосточной части страны была направлена против мирных граждан, в том числе детей, которые в последние несколько месяцев спасались от этнических столкновений между фермерскими и скотоводческими общинами.

Произошедшие в провинции Итури атаки в основном нацелены против скотоводов из общины скотоводов хема, которые долгое время конфликтуют с фермерами ленду из-за права на выпас скота, а также политического представительства. Однако, точная личность нападавших остается неясной.

С начала июня в результате столкновений между общинами погибли более двухсот человек, еще 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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Автор: Олег Королев
#нападение #дрк

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