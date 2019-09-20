Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго

Около трех десятков человек погибли при атаке на лагерь вынужденных переселенцев Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН о стабилизации в ДРК.

Отмечается, что серия нападений в север-овосточной части страны была направлена против мирных граждан, в том числе детей, которые в последние несколько месяцев спасались от этнических столкновений между фермерскими и скотоводческими общинами.

Произошедшие в провинции Итури атаки в основном нацелены против скотоводов из общины скотоводов хема, которые долгое время конфликтуют с фермерами ленду из-за права на выпас скота, а также политического представительства. Однако, точная личность нападавших остается неясной.

С начала июня в результате столкновений между общинами погибли более двухсот человек, еще 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.