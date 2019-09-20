Россия обсудит договоры об экстрадиции со странами Латинской Америки

Россия обсуждает заключение двусторонних договоров по экстрадиции с целым рядом стран Латинской Америки. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров.

По его словам, под эгидой Минюста РФ ведутся работы по согласованию проектов двусторонних договоров о выдаче с Венесуэлой, Колумбией, Гватемалой, Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Парагваем и Эквадором.

Также Россия работает над дговорами о правовой помощи по уголвным делам с Бразилией, Парагваем, Уругваем, Никарагуа и Доминиканской республикой.

Подчеркивается, что аналогичные договоры Россия подписала с Аргентиной в 2014 году. Захаров отметил, что случаев о выдаже из РФ в Аргентину или из Аргентины в РФ очень мало: за последние три года не случалось ни одного случая. По его словам, сейчас аргентинская сторона рассматривает четыре российских запроса.