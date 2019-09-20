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 Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР
Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

 Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ
Прокуратура Венесуэлы опубликовала фото Гуаидо с членами наркокартеля

Прокуратура Венесуэлы опубликовала фото Гуаидо с членами наркокартеля

 Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго

Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в Конго
1:55   20 Сентября 2019
Весь мир

Россия обсудит договоры об экстрадиции со странами Латинской Америки

Россия обсудит договоры об экстрадиции со странами Латинской Америки

Россия обсуждает заключение двусторонних договоров по экстрадиции с целым рядом стран Латинской Америки. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров.

По его словам, под эгидой Минюста РФ ведутся работы по согласованию проектов двусторонних договоров о выдаче с Венесуэлой, Колумбией, Гватемалой, Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Парагваем и Эквадором.

Также Россия работает над дговорами о правовой помощи по уголвным делам с Бразилией, Парагваем, Уругваем, Никарагуа и Доминиканской республикой.

Подчеркивается, что аналогичные договоры Россия подписала с Аргентиной в 2014 году. Захаров отметил, что случаев о выдаже из РФ в Аргентину или из Аргентины в РФ очень мало: за последние три года не случалось ни одного случая. По его словам, сейчас аргентинская сторона рассматривает четыре российских запроса.

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Автор: Олег Королев

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