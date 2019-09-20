СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям, заявил Лавров

Реформирование СБ ООН должно учитывать интересы стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержнем которой остается ООН, необходимо последовательно адаптировать ее к реалиям современного геополитического пространства.

Лавров заявил, что это в полной мере касается Совета безопасности ООН, где Запад неоправданно «перепредставлен». По его словам, реформирование Совбеза должно учитывать интересы не только Запада, он и стран Азии, Африки и Латинской Америки, а любая формулировка должна опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН. По его словам, в этом же направлении должно идти совершенствование системы мировой торговли.

Также Лавров заявил, что в условиях формирования полицентричной архитектуры мира необходимо приступать к переговорам, заранее условившись искать баланс интересов. Министр отметил необходимость неукоснительного соблюдения закрепленных в Уставе ООН принципов, начиная с уважения суверенного равенства государств - вне зависимости от их модели развития, их размеров и формы правления.