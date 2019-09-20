Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить учения «Центр-2019»

Российский президент Владимир Путин прибыл в Оренбург, где он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Путин прибыл из Ижевска в Оренбург, где выступал на пленарном заседании форума оружейников, и провел заседание военно-промышленной комиссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин останется в Оренбурге ночевать.

Учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, на двух полигонах ВВС и войск ПВО, а также в акватории Каспия и полигонах стран-партнеров. Всего в мероприятии задействованы 20 тысяч техники, 600 летательных аппаратов и 128 тысяч военнослужащих из России, Китая, Индии. Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Также ожидается, что Путин проведет встречу с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.